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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев получил красную карточку за грубый фол

04 Декабря 2021 • 17:37 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

После провального старта сезона в свою лучшую форму возвращается нападающий «Спартака» Александр Соболев. Футболист уже четыре матча подряд записывает на свой счет результативные действия.

В трех предыдущих играх форвард отметился забитыми мячами в воротах «Уфы», «Наполи» и «Краснодара», а в поединке против «Ахмата» в рамках 17-то тура российской Премьер-лиги уже успел отдать голевую передачу на Виктора Мозеса. Однако, спустя 20 минут Соболев получил прямую красную карточку.

По состоянию на 35-ю минуту противостояния счет остается минимальным в пользу «красно-белых». Проследить за дальнейшими событиями встречи можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
04 Декабря 2021 в 19:21
При всей любви к Спартаку.....начудил Соболев. Нанес удар шипами, когда нога была на газоне, опорная, так ноги ломают. Конечно, не специально, по инерции, но в этом тоже оценка технического оснащения наших футболистов. Наших, это не только Спартаковцев, подавляющее большинство костоломы. Что делать, так заложили в школе......
только не мясо
04 Декабря 2021 в 19:19
Какое же это ЧМО ваш соболев...(
Павел Шереметов
04 Декабря 2021 в 18:06
Да, Мешок начудил, Соболева удалил, а Семенова за аналогичное нарушение дал только желтую. Очередной заказ Хачатуряна.
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