Соболев получил красную карточку за грубый фол

После провального старта сезона в свою лучшую форму возвращается нападающий «Спартака» Александр Соболев. Футболист уже четыре матча подряд записывает на свой счет результативные действия.

В трех предыдущих играх форвард отметился забитыми мячами в воротах «Уфы», «Наполи» и «Краснодара», а в поединке против «Ахмата» в рамках 17-то тура российской Премьер-лиги уже успел отдать голевую передачу на Виктора Мозеса. Однако, спустя 20 минут Соболев получил прямую красную карточку.

По состоянию на 35-ю минуту противостояния счет остается минимальным в пользу «красно-белых». Проследить за дальнейшими событиями встречи можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.