Петржела считает, что «Спартаку» нельзя увольнять Виторию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился своей точкой зрения по поводу результатов «Спартака» на внутренней и международной аренах. Чешский специалист считает, что «красно-белым» еще по силам наверстать упущенное.

«Уверен, что они смогут догнать лидеров. Я убежден в том, что Руя Виторию нужно оставить в команде, он отличный тренер, все футболисты уже привыкли к нему», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс». По его словам, очередная встряска после увольнения португальца еще сильнее усугубит ситуацию.

Добавим, что пока «Спартак» располагается в нижней части турнирной таблицы РПЛ, но в Лиге Европы сохраняет шансы на выход в стадию плей-офф.