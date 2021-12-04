​Президент «Ахмата»: «Спартаку» повезло»

Матч семнадцатого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» завершился победой москвичей со счётом 2:1. Хозяева поля вырвали три очка в концовке за счёт гола Куинси Промес.

По поводу результата на «Открытие Арене» высказался Магомед Даудов, являющийся президентом «Ахмата».

«Отличный матч. Можно сказать, что «Спартаку» повезло», - рассказал Даудов журналистам.

Напомним, что перед игрой Магомед Даудов рассказывал о том, что «Ахмат» ставит перед собой задачу по итогам чемпионата финишировать в зоне еврокубков. На текущий момент грозненцы идут седьмыми с 24 очками в кармане.