​Экс-судья РПЛ Федотов объяснил, почему Соболев удалён справедливо

Александр Соболев был удалён ещё по ходу первого тайма матча «Спартак» - «Ахмат». Форвард московской команды не хотел играть грубо, но при этом он шипами въехал в ногу соперника с риском нанесения травмы, за что и получил красную карточку.

Эпизод прокомментировал Игорь Федотов, который ранее обслуживал матчи Премьер-лиги России.

«Соболев совершает серьёзное нарушение правил, которое карается прямой красной карточкой», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Следить за происходящим в матче «Спартак» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.