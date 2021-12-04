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«Ахмат» показал, какое повреждение Соболев нанёс Коновалову фото

04 Декабря 2021 • 18:41 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Первый тайм поединка между «Ахматом» и «Спартаком» выдался насыщенным на события. Однако, самым запоминающимся моментом стал стык нападающего Александра Соболева и полузащитника Игоря Коновалова.

Игрок «красно-белых» очень грубо сыграл в том эпизоде, увидев перед собой прямую красную карточку. Что касается Коновалова, то после перерыва он на поле уже не появился, а официальный «Твиттер» «Ахмата» показал последствия действий Соболева.

На фото можно заметить, что форвард московской команды шипами прошелся практически по всей ноге оппонента. Коновалову тут же наложили лед, чтобы предотвратить образование большой гематомы.

Примечательно, что сам Соболев яростно высказывал свое недовольство после удаления. Проследить за заключительными 15 минутами матча можно на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Коновалов Александр Соболев Ахмат
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Комментарии (2)
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Zenituwka
04 Декабря 2021 в 19:33
Но сектанты говорят удалили несправедливо)
779
04 Декабря 2021 в 19:25
Повязка не хилая. Не пожалели 10 кг бинта.
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