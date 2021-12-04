В субботу «Спартак» проводит домашний матч семнадцатого тура чемпионата против «Ахмата». Перед стартовым свистком подарок получил защитник московской команды Айртон, который недавно покорил отметку в 100 игр за «красно-белых».

Стоит сказать, что юбилейной для Айртона была гостевая игра Лиги Европы против «Наполи». Подарок бразилец получил только спустя 10 дней, поскольку только сейчас «Спартак» играет на своём поле.

Подарок Айртону в честь 100 матчей за «Спартак»



Дальше – больше! pic.twitter.com/KJHGIs9Akk — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021

В 101 матче за «Спартак» Айртон записал на свой счёт 4 гола и 11 результативных передач на партнёров.

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - «Айртон» можно в текстовой трансляции на LiveResult.