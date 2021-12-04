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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Ахмат» может удивить «Спартак»

04 Декабря 2021 • 15:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.95 3.60 4.25
Через 0 ч. 23 мин.

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался насчет матча «красно-белых» против грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Ахмат» - сильнейшая команда Кавказского региона. Он может удивить. «Спартак» способен удивить в лучшем плане, а может, наоборот. Непонятно, что происходит в команде», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Подопечные Руя Витории примут гостей из Грозного на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

После 16 туров москвичи занимают десятое место в Премьер-лиге, а грозненцы идут на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Ахмат
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
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