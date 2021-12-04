Кавазашвили: «Ахмат» может удивить «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался насчет матча «красно-белых» против грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Ахмат» - сильнейшая команда Кавказского региона. Он может удивить. «Спартак» способен удивить в лучшем плане, а может, наоборот. Непонятно, что происходит в команде», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Подопечные Руя Витории примут гостей из Грозного на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

После 16 туров москвичи занимают десятое место в Премьер-лиге, а грозненцы идут на седьмой позиции.