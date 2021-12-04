В «Спартаке» объяснили, почему Кофрие и Ларссон не сыграют с «Ахматом»

Московский «Спартак» не сможет рассчитывать на помощь бельгийского защитника Максимилиано Кофрие и шведского форварда Джордана Ларссона в поединке против «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России. Причину отсутствия игроков в заявке объяснил представитель «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

В беседе с корреспондентом Sport24 глава пресс-службы заявил, что Кофрие испытывает дискомфорт после игры с «Уфой». В свою очередь Ларссон получил травму во время тренировочного процесса.

Точные сроки восстановления футболистов станут известны после прохождения дополнительного медобследования.