Талалаев: «Состав «Спартака» боевой, просто одна позиция меня удивила»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Себаи и Конате остались в запасе, Архипов в нападении. Значит ли это, что вы в атаке делаете ставку на скорость и, может быть, сегодня сыграете на контратаках?

- У нас разноплановые нападающие, на скорость мы всегда рассчитываем. По поводу контратак, я вообще люблю играть в быстрый футбол, но просто не все команды дают. Посмотрим, как сложится. Надо и на поле делать поправку, видите, что творится за окном? Главное, чтобы не поплыло после 20-й минуты.

- У «Ахмата» хорошая серия, три победы подряд, вы находитесь внутри команды. Нет опасения, что сегодня может быть излишняя самоуверенность у футболистов?

- У меня опасений по поводу моих команд вообще не бывает, я уверен в своих футболистах всегда. Опасения бывают, которые обычно преподносят команды соперника, сейчас выйдет Денисов. Вот как он сыграет, вы знаете? Вот и я тоже. Поэтому увидим, посмотрим, а ребята всё реализуют.

- Надо понимать, что состав «Спартака» вас сильно удивил.

- Он не то, что удивил, он боевой. Просто одна позиция меня удивила, да.