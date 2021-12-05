Промес разместил пост в «Инстаграме» после победы над «Ахматом»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес разместил пост в своем инстаграм-аккаунте. Голландский вингер посвятил публикацию вчерашней победе над грозненским «Ахматом» в поединке 17-го тура Премьер-лиги.

«Большая победа в тяжелом поединке. Благодарю за поддержку», - гласит сообщение Куинси в социальной сети.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Банк Арене» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Большую часть времени «Спартак» играл вдесятером после удаления Соболева. Победу «красно-белым» принес Промес, поразивший ворота гостей на 87-й минуте.