В Италии призывают «Наполи» обратить внимание на защитника «Спартака»

Противостояния между «Спартаком» и «Наполи» не прошли даром для футболистов российского клуба – помимо добытых шести очков, некоторые из них привлекли внимание местных скаутов и прессы.

Как следствие, журналист Паоло Эспозито, который является близким знакомым президента неаполитанцев Аурелио де Лаурентина, посоветовал чиновнику обратить свое внимание на защитника «красно-белых» Лукаса Айртона.

«Отличный латераль, хорошо владеет обеими ногами. Это идеальное усиление для «Наполи». Не знаю, что может помешать этому трансферу. Наверное, не сыграет роль и личный конфликт Спаллетти со «Спартаком», - оценил Эспозито шансы перехода в эфире радио Amore Campania.