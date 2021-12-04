Талалаев рассказал, что стало причиной поражения «Ахмата» от «Спартака»

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итоговый результат поединка со «Спартаком». Специалист назвал исход встречи негативным для команды, списав всю вину на действия тренерского штаба.

«Приняли решение играть на победу, за это и поплатились, сделали замены. Чтобы реализовывать моменты, нужно индивидуальное мастерство, нам немного его не хватает в атаке», - рассказал Талалаев на пресс-конференции.

Помимо этого, тренер отметил уязвимые аспекты игры своих подопечных. По его мнению, футболисты под конец матча слишком часто заигрываются, получая в ответ контратаки. «Ошиблись — будем работать», - подытожил свою речь Талалаев.