Колосков назвал причины различия в результатах «Спартака» на внутренней и международной аренах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил выступления «Спартака» на внутренней и международной аренах. Чиновник объяснил, почему москвичам удается демонстрировать хорошие результаты в еврокубках, но при этом испытывать огромные трудности в российской Премьер-лиге.

«В РПЛ на «красно-белых« настраиваются серьезнее. «Спартак» — раздражитель для российских клубов. Против него разрабатывают тактику. «Наполи», например, что в первой игре, что во второй, валяли дурака», - прокомментировал Колосков в интервью для «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что подопечные Руя Витории никак не могут выбраться в первую половину турнирной таблицы. К слову, сейчас «Спартак» играет с «Ахматом», а текстовая онлайн-трансляция доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru