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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

От «Ахмата» до «Ахмата»: впервые за 2 месяца «Спартак» победил в РПЛ, в меньшинстве одолев гостей из Грозного

04 Декабря 2021 • 19:00 Комментировать (4)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

В матче 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал «Ахмат».

Протокол игры  
Спартак Москва 2:1 Ахмат
(1:0) Мозес Виктор 13'    
    45' Уткин Даниил (1:1)
(2:1) Промес Куинси 87'    
Селихов Александр Денисов Даниил Жиго Самуэль   73' Джикия Георгий Айртон Лукас   90' Литвинов Руслан Хендрикс Йоррит   59' (Зобнин Роман (   59') Мозес Виктор   81' (Мелкадзе Георгий (   81') Игнатов Михаил   72' (Бакаев Зелимхан (   72') Промес Куинси   65' Соболев Александр Сергеевич   32'
Запасные: Ребров Артём Кутепов Илья Шитов Владислав Акмурзин Тимур Максименко Александр Ещенко Андрей Оганесян Степан Мельников Степан
Гудиев Виталий Тодорович Дарко Семёнов Андрей   38' Нижич Зоран Богосавац Мирослав Швец Антон Коновалов Игорь   5'   46' (Карапузов Владислав (   46') Полярус Артём   78' (Садулаев Лечи (   78') Уткин Даниил Харин Евгений   89' (Конате Мохамед II (   89') Архипов Артём   49'   55' (Себаи Сенин (   55')
Запасные: Уциев Ризван Тимофеев Артём Лысцов Виталий Мелихов Александр Янку Габриэль Быстров Марат Пуцко Александр Шелия Гиорги
04 декабря. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Два месяца московский «Спартак» не побеждал в РПЛ. Интересно, что второго октября футболисты Руя Витории одолели как раз «Ахмат». Тогда в Грозном случился очень скучный матч с одним голом, принесшим победу «красно-белым». И хотя после этого был успех в матч с «Наполи», в РПЛ у «Спартака» не получалось от слова совсем. Не были футболисты Витории явными фаворитами и домашнего матча.

Почти целый состав пропускал матч с «Ахматом» - Ларссон, Кофрие, Бакаев, Рассказов, Маслов, Понсе, Мелкадзе, Зобнин. У Витории просто не было шансов для ротации, поэтому состав «красно-белых» удивил лишь появлением молодого Даниила Денисова, да голландца Йоррита Хенрикса, которые вышли в старте уже просто за неимением других вариантов.

Начали «красно-белые» бодро и забили быстро. Соболев оказался на левом фланге и прострелил через всю штрафную площадь, а Виктор Мозес замкнул в касание, вообще не встретив сопротивления. Контролировал ситуацию «Спартак» поддавливал гостей, но вечер перестал быть томным из-за вышеназванного Соболева. Александр жестко махнул по ноге Харину и после долгих разговоров, просмотра повторов арбитр решил удалить форварда «Спартака».

«Ахмат» воспрял духом, мощно прижал «Спартак», а Мешков решил ещё и 6 минут добавить к первому тайму. Как раз в это время грозненцы счёт и сравняли. Архипов короткой передачей вывел Уткина на рандеву с Селиховым, а Даниил чётко голкипера переиграл. Мог он сразу же дубль сделать, ударом через себя замкнув неудачную игру Селихова на выходе. Но мяч пролетел рядом со штангой.

На старте второго тайма уже Нижич пробил близко от створа, замкнув подачу от угла поля. Зоран простил «Спартак», никак не отошедший от удаления Соболева. «Ахмат» играл с преимуществом и явно был нацелен на победу, но постепенно это рвение угасало. Мяч перешёл под контроль «Спартака», гости немного подустали, и оба эти изменения знатно успокоили игру. В этом вязком темпе команды заочно согласились на ничью.

Говорить можно было лишь о заменах: у «Спартака» появились Бакаев, Зобнин и Мелкадзе, залечившие травмы. Для Георгия это появление стало более символичным, ведь играл за «Ахмат» в аренде. Как вдруг, «красно-белые» вырвали победу в меньшинстве. За 3 минуты до конца основного времени Роман Зобнин с левого края вырезал отличный кросс, а Куинси Промес замкнул его ударом в касание – 2:1. Столь долгожданная победа «Спартака» в РПЛ случилась! И снова повержен «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Lokomotiv38
04 Декабря 2021 в 19:18
Молодцы! а судья крот
Crocodile
04 Декабря 2021 в 19:11
уже извинились?
779
04 Декабря 2021 в 19:11
Гордость за команду.
Уверенное начало и слом игры сомнительным удалением на час матча всей атаки у нас, а потом ещё и пропущенный из вопросного офсайта.
Нервяк откровенный был у обеих команд, косили не особо стесняясь. Интересна причина такой агрессии.
Но молодцы. Чувствовалось, что настрой победить просто выхлёстывал у игроков. Сломали несправедливость судьбы и справедливость вернулась к нам.
Квинси, наконец, сделал топчик.
Всех с важной победой!
SpaM
04 Декабря 2021 в 19:09
В меньшинстве снова играем лучше чем полной командой.
Карточка Соболева - это видимо продолжение вчерашней клоунады Ростова с зенитом, где болельщик бомжей бегал со свистком).
Несмотря на забитый мяч у Промеса явный "синдром Бакаева". Это когда у тебя нихрена не получается, но ты упорно вместо командной игры берешь ее на себя и портишь все моменты, пытаясь всё-таки показать, что ты ещё ого-го.
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