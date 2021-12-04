От «Ахмата» до «Ахмата»: впервые за 2 месяца «Спартак» победил в РПЛ, в меньшинстве одолев гостей из Грозного

В матче 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» принимал «Ахмат».

Два месяца московский «Спартак» не побеждал в РПЛ. Интересно, что второго октября футболисты Руя Витории одолели как раз «Ахмат». Тогда в Грозном случился очень скучный матч с одним голом, принесшим победу «красно-белым». И хотя после этого был успех в матч с «Наполи», в РПЛ у «Спартака» не получалось от слова совсем. Не были футболисты Витории явными фаворитами и домашнего матча.

Почти целый состав пропускал матч с «Ахматом» - Ларссон, Кофрие, Бакаев, Рассказов, Маслов, Понсе, Мелкадзе, Зобнин. У Витории просто не было шансов для ротации, поэтому состав «красно-белых» удивил лишь появлением молодого Даниила Денисова, да голландца Йоррита Хенрикса, которые вышли в старте уже просто за неимением других вариантов.

Начали «красно-белые» бодро и забили быстро. Соболев оказался на левом фланге и прострелил через всю штрафную площадь, а Виктор Мозес замкнул в касание, вообще не встретив сопротивления. Контролировал ситуацию «Спартак» поддавливал гостей, но вечер перестал быть томным из-за вышеназванного Соболева. Александр жестко махнул по ноге Харину и после долгих разговоров, просмотра повторов арбитр решил удалить форварда «Спартака».

«Ахмат» воспрял духом, мощно прижал «Спартак», а Мешков решил ещё и 6 минут добавить к первому тайму. Как раз в это время грозненцы счёт и сравняли. Архипов короткой передачей вывел Уткина на рандеву с Селиховым, а Даниил чётко голкипера переиграл. Мог он сразу же дубль сделать, ударом через себя замкнув неудачную игру Селихова на выходе. Но мяч пролетел рядом со штангой.

На старте второго тайма уже Нижич пробил близко от створа, замкнув подачу от угла поля. Зоран простил «Спартак», никак не отошедший от удаления Соболева. «Ахмат» играл с преимуществом и явно был нацелен на победу, но постепенно это рвение угасало. Мяч перешёл под контроль «Спартака», гости немного подустали, и оба эти изменения знатно успокоили игру. В этом вязком темпе команды заочно согласились на ничью.

Говорить можно было лишь о заменах: у «Спартака» появились Бакаев, Зобнин и Мелкадзе, залечившие травмы. Для Георгия это появление стало более символичным, ведь играл за «Ахмат» в аренде. Как вдруг, «красно-белые» вырвали победу в меньшинстве. За 3 минуты до конца основного времени Роман Зобнин с левого края вырезал отличный кросс, а Куинси Промес замкнул его ударом в касание – 2:1. Столь долгожданная победа «Спартака» в РПЛ случилась! И снова повержен «Ахмат».