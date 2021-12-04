​Президент «Ахмата»: «Задача – еврокубки»

В «Ахмате» подчеркнули свои высокие амбиции. Магомед Даудов, являющийся президентом грозненского клуба, заявил о цели по попаданию в еврокубки.

«Задача – еврокубки. Зимой будем усиливать состав», - рассказал Даудов журналистам.

После шестнадцати сыгранных туров «Ахмат» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. Грозненцы набрали 24 зачётных балла, выиграв и проиграв по 50% матчей без единой ничьи.

В эти минуты «Ахмат» проводит гостевой матч чемпионата России против «Спартака». Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» в Москве можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.