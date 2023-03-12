Титов: «ЦСКА необходима реабилитация за матч с «Сочи»

Бывший спартаковец Егор Титов поделился прогнозом на воскресный матч РПЛ, в котором столичный ЦСКА примет крепкого соперника из Самары – «Крылья Советов».

«Неудача в матче против «Сочи» — это был сильный удар по самолюбию главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. «Армейцам» необходимо реабилитироваться в грядущей игре с самарцами», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что с «Крыльями» ЦСКА сыграет несколько раз, ведь жребий свёл эти команды и в Пути РПЛ в рамках Кубка России.

«И я скажу, что это тяжёлый соперник для ЦСКА. Осинькин только за межсезонье подготовил едва ли не новую команду. Ставлю на то, что забьют обе команды», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» стартует 12 марта в 16:30, время московское.