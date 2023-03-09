Зуев: «С «Химками» разошлись хорошо, спасибо руководству»

Полузащитник «Химок» Александр Зуев, начинавший нынешний сезон в составе «Химок», рассказал о своём уходе из подмосковного клуба.

По словам 26-летнего футболиста, расставание с «Химками» прошло хорошо.

«Разошлись хорошо, пожали руки, подписали бумаги. Всё прошло адекватно, спасибо руководству. Понимаю ли я, как оказался в числе игроков, на которых перестали рассчитывать? Не знаю. У каждого тренера своё видение», — цитирует Зуева Sport24.

За «Химки» Зуев успел провести в общей сложности 16 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось. В составе «Крыльев» футболист успел провести в нынешнем сезоне три игры и забить один гол.

После 18 туров РПЛ самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.