Каряка: «Писарский — один из лучших нападающих в России»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал зимние трансферы самарского клуба.

«Хорошо знаю Зуева, Рассказова, Писарского. Отличные приобретения! Если Писарский забивает с первой игры, он просто красавчик! Он точно один из лучших нападающих в России, ведь это лучший бомбардир в РПЛ!» — приводит слова Каряки издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Писарского 14 голов и две результативные передачи в 16 матчах Российской премьер-лиги.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 набранных очков.