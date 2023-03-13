Осинькин прокомментировал игру Рассказова в матче с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника команды Николая Рассказова в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4). Напомним, 25-летний футболист действовал на правом фланге полузащиты.

«Не могу сказать, что Николай провалил игру. Если проблемы и были, то они были командными. Один из плюсов Рассказова — его универсализм», — приводит слова Осинькина Sport24.

Специалист заявил, что Бенжамин Гарре не мог принять участие в матче, поэтому был сделан выбор в пользу Рассказова, ведь его возможности позволяют играть на этой позиции.

В текущем сезоне Рассказов провел четыре матча за «Крылья Советов» и записал на свой счет одну результативную передачу.