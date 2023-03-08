Масалитин: «Иностранцы ЦСКА «мёртвые»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Владимира Федотова на посту наставника «армейцев».

По мнению эксперта, тренеру стоило перестать прибегать к помощи легионеров Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля, поскольку южноамериканцы не вписываются в его игровую схему.

«Пока Федотов тренер ЦСКА, то он должен требовать от футболистов выполнения обязанностей. Если нет, то надо ссылать их всех в дубль! Но он будет их ставить, потому что играть некому. Но все иностранцы «мёртвые»!», — цитирует Масалитина Legalbet.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА летом прошлого года, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. После 18 туров РПЛ «армейцы» занимают пятое место турнирной таблицы, имея в своём активе 29 набранных очков.