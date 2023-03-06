Осинькин: «Писарский приближается к уровню игрока сборной»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин публично похвалил своего подопечного – нападающего Владимира Писарского, который попал в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Своими голами и работой на тренировках Писарский приближается к уровню игрока сборной. Такие позиции как у него всегда дефицитны. Если в сборную вызывают несколько раз, значит, что футболист своим мастерством доказывает свой уровень», - цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Помимо Писарского, в списке оказались ещё два игрока «Крыльев» - Александр Солдатенков и Александр Коваленко.

«Рад за ребят, это оценка их уровня», - добавил Осинькин.

Напомним, что при Осинькине в официальных матчах Писарский забил уже дважды. Оба гола пришлись в ворота столичного «Динамо» в матчах Кубка России, один гол Писарский забил с игры, второй в ответном матче – с 11-метрового удара.