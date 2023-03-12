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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Заболотный забил в РПЛ впервые за 456 дней

12 Марта 2023 • 17:59 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
2-й тайм

В воскресенье вечером ЦСКА проводит домашний матч 19-го тура Премьер-лиги России против самарских «Крыльев Советов». Счёт в этой игре открыл нападающий московской команды Антон Заболотный.

Этот гол стал для Антона Заболотного первым в Премьер-лиге с 11 декабря 2021 года. Тогда форвард отметился дублем в игре против тульского «Арсенала». Таким образом, «сухая» серия Заболотного в РПЛ была прервана спустя 456 дней.

Следить за матчем между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что ЦСКА пока что занимает лишь пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

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ЦСКА Москва Антон Заболотный
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