​Заболотный забил в РПЛ впервые за 456 дней

В воскресенье вечером ЦСКА проводит домашний матч 19-го тура Премьер-лиги России против самарских «Крыльев Советов». Счёт в этой игре открыл нападающий московской команды Антон Заболотный.

Этот гол стал для Антона Заболотного первым в Премьер-лиге с 11 декабря 2021 года. Тогда форвард отметился дублем в игре против тульского «Арсенала». Таким образом, «сухая» серия Заболотного в РПЛ была прервана спустя 456 дней.

Следить за матчем между ЦСКА и «Крыльями Советов» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Добавим, что ЦСКА пока что занимает лишь пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.