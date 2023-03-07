Агент: Языджи может вернуться в ЦСКА

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в ЦСКА.

«Юсуф по-прежнему следит за ЦСКА и болеет за этот клуб. Он благодарен болельщикам команды за то, что очень тепло его приняли. Связывались со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Агент добавил, что летом закончится аренда Языджи, и он вернется в «Лилль», тогда ЦСКА может договориться с французским клубом о трансфере.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Языджи в 15 миллионов евро.