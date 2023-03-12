Заболотный вышел в старте и зарешал, а ЦСКА за тайм разгромил «Крылья Советов»

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 19-го тура РПЛ состоялся двенадцатого марта на стадионе «ВЭБ Арена».

Небольшие сюрпризы подготовили друг другу Осинькин и Федотов. Первый оставил на скамейке запасных аргентинца Гарре, с ходу вписавшегося в игру «Крыльев», а второй усадил в запас Хорхе Карраскаля, не лучшим образом вошедшего в сезон. Зато ЦСКА вышел играть в два форварда, давненько не приходилось видеть с первых минут пару Заболотный – Чалов.

Ставка на пару форвардов сработала быстро. Уже на пятой минуте Чалов вывел Заболотного на рандеву с Ломаевым, но тот пробил точно в корпус голкиперу. Расстраиваться особо не стоило, Антон всё равно выбегал на ударную позицию из офсайда. Этот момент оказался лишь пристрелкой, в первом тайме о себе заявят ещё и Чалов, и Заболотный.

Но сначала шикарный шанс загубил Писарский. После прострела Рассказова мяч был доставлен к дальнему углу вратарской, где никто не накрыл форварда. Владимир долго примеривался, а в итоге пробил метра на три левее створа. Расплата пришла очень быстро. Заболотный из центра отдал направо на Гайича. Милан навесил в центр штрафной, где мяч после рикошета достался вновь Заболотному, и Антон точно пробил головой в падении – 1:0.

Через две минуты гости получили второй гол. Активный Гайич накрыл Костанцу, протолкнув мяч на Облякова. Иван ворвался в штрафную площадь под углом и точно пробил в дальний – 2:0. А под занавес тайма «Крылья» устроились и на разгром. Заболотный в штрафной площади обыгрывает соперника и мягко бьёт/навешивает в защитника «Крыльев». Ломаев успевает к мячу, но смахивает точно на Чалова, которому остаётся лишь с метра добить – 3:0.

Во второй половине ЦСКА и «Крылья» решили продолжить весёлый футбол несмотря на счёт. Ломаев к центральному кругу выбегал, чтобы украсть у Заболотного выход один на один – успел голкипер. Рассказов с угла штрафной площади опасно стрелял – немного не попал. Затем вновь схлестнулись Заболотный с Ломаевым, Антон упал, но рефери пенальти назначать не стал. Раз не бьёт по воротам Антон, решил Медина игру взять на себя и классно пальнул под штангу – выручил Иван Ломаев.

Удивительно, но в этом обмене ударами счёт изменился всего раз. Медина навесил от угла поля, мяч непонятным образом преодолел всех и упал на ногу Виллиану Роше, бразилец с линии вратарской просто расстрелял Ломаева. В итоге, разгромные 4:0, которые всецело устроили ЦСКА. «Армейцы» наконец прервали неудачную серию, ведь последние три матча в РПЛ они проиграли.