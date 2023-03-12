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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный вышел в старте и зарешал, а ЦСКА за тайм разгромил «Крылья Советов»

12 Марта 2023 • 18:22 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России. Матч 19-го тура РПЛ состоялся двенадцатого марта на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:0Крылья Советов
(1:0) Заболотный Антон24'  
(2:0) Обляков Иван26'  
(3:0) Чалов Фёдор42'  
(4:0) Виллиан Роша75'  
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллВиллиан РошаОбляков ИванГайич Милан III 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Мендес ВикторЗделар СашаМойзесМедина Хесус 68' (Ушаков Егор ( 68') Заболотный Антон 81' (Мухин Максим ( 81') Чалов Фёдор 67' (Ермаков Никита ( 67')
Запасные: Дивеев ИгорьЛукин МатвейНосков ЕгорЩенников ГеоргийЗайнутдинов БактиёрКучаев КонстантинТороп Владислав
Ломаев ИванБейл Гленн 62' (Витюгов Максим ( 62') Гапонов ИльяЕвгеньев РоманГоршков ЮрийЕжов Роман 73' (Чиркович Александар ( 73') Костанца Фернандо 62' (Шитов Владислав ( 62') Коваленко АлександрРассказов НиколайРахманович Амер 69' (Цыпченко Дмитрий ( 69') Писарский Владимир 62' (Гарре Бенжамин ( 62')
Запасные: Фролов ЕвгенийСолдатенков АлександрОвсянников БогданБабкин СергейЗуев АлександрЗотов Георгий
12 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Небольшие сюрпризы подготовили друг другу Осинькин и Федотов. Первый оставил на скамейке запасных аргентинца Гарре, с ходу вписавшегося в игру «Крыльев», а второй усадил в запас Хорхе Карраскаля, не лучшим образом вошедшего в сезон. Зато ЦСКА вышел играть в два форварда, давненько не приходилось видеть с первых минут пару Заболотный – Чалов.

Ставка на пару форвардов сработала быстро. Уже на пятой минуте Чалов вывел Заболотного на рандеву с Ломаевым, но тот пробил точно в корпус голкиперу. Расстраиваться особо не стоило, Антон всё равно выбегал на ударную позицию из офсайда. Этот момент оказался лишь пристрелкой, в первом тайме о себе заявят ещё и Чалов, и Заболотный.

Но сначала шикарный шанс загубил Писарский. После прострела Рассказова мяч был доставлен к дальнему углу вратарской, где никто не накрыл форварда. Владимир долго примеривался, а в итоге пробил метра на три левее створа. Расплата пришла очень быстро. Заболотный из центра отдал направо на Гайича. Милан навесил в центр штрафной, где мяч после рикошета достался вновь Заболотному, и Антон точно пробил головой в падении – 1:0.

Через две минуты гости получили второй гол. Активный Гайич накрыл Костанцу, протолкнув мяч на Облякова. Иван ворвался в штрафную площадь под углом и точно пробил в дальний – 2:0. А под занавес тайма «Крылья» устроились и на разгром. Заболотный в штрафной площади обыгрывает соперника и мягко бьёт/навешивает в защитника «Крыльев». Ломаев успевает к мячу, но смахивает точно на Чалова, которому остаётся лишь с метра добить – 3:0.

Во второй половине ЦСКА и «Крылья» решили продолжить весёлый футбол несмотря на счёт. Ломаев к центральному кругу выбегал, чтобы украсть у Заболотного выход один на один – успел голкипер. Рассказов с угла штрафной площади опасно стрелял – немного не попал. Затем вновь схлестнулись Заболотный с Ломаевым, Антон упал, но рефери пенальти назначать не стал. Раз не бьёт по воротам Антон, решил Медина игру взять на себя и классно пальнул под штангу – выручил Иван Ломаев.

Удивительно, но в этом обмене ударами счёт изменился всего раз. Медина навесил от угла поля, мяч непонятным образом преодолел всех и упал на ногу Виллиану Роше, бразилец с линии вратарской просто расстрелял Ломаева. В итоге, разгромные 4:0, которые всецело устроили ЦСКА. «Армейцы» наконец прервали неудачную серию, ведь последние три матча в РПЛ они проиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
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