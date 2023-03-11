Чепчугов: «Как верно выстраивать систему в ЦСКА определённо точно знают лучше меня»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о спаде «армейцев» в нынешнем сезоне. Напомним, что проигрышная серия «красно-синих» в чемпионате России достигла трёх матчей подряд.

«Как верно выстраивать систему в ЦСКА определённо точно знают лучше меня. Безусловно, состав команды в мои годы в ЦСКА во главе с Леонидом Викторовичем был потрясающий для борьбы за титулы!» — приводит слова Чепчугова Sport24.

Также голкипер пожелал удачи «армейцам» в предстоящей игре с «Крыльями Советов», которая состоится завтра, 12 марта, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.