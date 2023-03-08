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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: ЦСКА будет бороться за тройку

08 Марта 2023 • 08:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
12.03 16:30

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о будущем наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Стоит ли Федотову опасаться за свое место? Какое доверие у него… Его взяли не на один год, а на несколько лет. Но у нас все может быть. Для того, чтобы успокоить ситуацию, ЦСКА нужно взять шесть очков в матчах с «Крыльями» и «Зенитом», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в этом сезоне «армейцы» могут претендовать лишь на третью строчку в чемпионате России, но и за эту позицию будет много борьбы.  

После 18 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Владимир Федотов
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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