Тарханов: ЦСКА будет бороться за тройку

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о будущем наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Стоит ли Федотову опасаться за свое место? Какое доверие у него… Его взяли не на один год, а на несколько лет. Но у нас все может быть. Для того, чтобы успокоить ситуацию, ЦСКА нужно взять шесть очков в матчах с «Крыльями» и «Зенитом», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в этом сезоне «армейцы» могут претендовать лишь на третью строчку в чемпионате России, но и за эту позицию будет много борьбы.

После 18 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть баллов.

