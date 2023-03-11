Тихонов – об Акинфееве: «Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет»

Известный в прошлом игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Знаю одного вратаря. Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет. Ему можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В целом же, по словам специалиста, спокойствие вратаря в команде играет очень важную роль, так как именно этот фактор способен снизить эмоциональное напряжение в команде и придать уверенность полевым игрокам по ходу поединков.

«Сафонов - нет, он много ошибается», - добавил эксперт.

Матвей Сафонов сегодня помог «Краснодару» обыграть «Динамо» (3:1).