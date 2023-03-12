Ломаев: «Команды на поле не было с первых минут, всю борьбу проиграли»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча ЦСКА (0:4).

- Есть ли понимание, что не получилось сегодня?

- Команды на поле не было с первых минут, всю борьбу проиграли, поэтому проиграли заслуженно.

- Во втором тайме вы часто эмоционально реагировали на потери. Чем вы были недовольны?

- Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что 15-го мы покажем другой футбол.

- Сейчас из этого не стоит делать трагедию? Как настраиваться дальше и готовиться к следующему матчу?

- Разобрать ошибки и работать. 15-го посмотрим, что у нас получилось после разбора данной игры.