Ломаев: «Команды на поле не было с первых минут, всю борьбу проиграли»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча ЦСКА (0:4).
- Есть ли понимание, что не получилось сегодня?
- Команды на поле не было с первых минут, всю борьбу проиграли, поэтому проиграли заслуженно.
- Во втором тайме вы часто эмоционально реагировали на потери. Чем вы были недовольны?
- Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что 15-го мы покажем другой футбол.
- Сейчас из этого не стоит делать трагедию? Как настраиваться дальше и готовиться к следующему матчу?
- Разобрать ошибки и работать. 15-го посмотрим, что у нас получилось после разбора данной игры.
Бан пользователя