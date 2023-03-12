Коваленко переживает, что неудачная игра с ЦСКА закрыла ему дорогу в сборную России

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата самарские «Крылья Советов» крупно проиграли московскому ЦСКА - 0:4. Полузащитник самарской команды Александр Коваленко переживает - он опасается, что неудачное выступление в этом матче помешает ему обрести место в российской сборной, о котором он уже давно мечтает. Ранее он уже попал в расширенный список потенциальных претендентов на место в российской сборной.

- Конечно, это важно — оказаться в расширенном списке, но после этой игры о сборной можно забыть. Это был ужас, - цитирует слова Александра Коваленко телеканал Матч ТВ.