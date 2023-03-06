Масалитин: «Карраскаля и Медину надо на месяц сослать в дубль»

Бывший форвард «армейцев» Москвы Валерий Масалитин раскритиковал игроков ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину за слабую игру во вчерашнем матче с «Сочи» (0:2).

«Федотов опять вернулся к той схеме, где Карраскаль и Медина не приносят никакой пользы ни впереди, ни сзади, а также переместил физически не готового Кучаева в оборону. По уму Карраскаля и Медину сейчас в дубль надо в дубль ссслать на месяц, чтоб привели себя в порядок, а потом возвращать в основу», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье вечером «Сочи» Курбана Бердыева уверенно обыграл дома московский ЦСКА – 2:0. Ключевым моментом игры стал выход на замену форварда Луки Джорджевича, который и поразил дважды ворота подопечных Владимира Федотова.

«Бердыев просто «насытил» оборону соперника, он любит это делать», - добавил Масалитин.