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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Карраскаля и Медину надо на месяц сослать в дубль»

06 Марта 2023 • 18:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
12.03 16:30

Бывший форвард «армейцев» Москвы Валерий Масалитин раскритиковал игроков ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину за слабую игру во вчерашнем матче с «Сочи» (0:2).

«Федотов опять вернулся к той схеме, где Карраскаль и Медина не приносят никакой пользы ни впереди, ни сзади, а также переместил физически не готового Кучаева в оборону. По уму Карраскаля и Медину сейчас в дубль надо в дубль ссслать на месяц, чтоб привели себя в порядок, а потом возвращать в основу», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье вечером «Сочи» Курбана Бердыева уверенно обыграл дома московский ЦСКА – 2:0. Ключевым моментом игры стал выход на замену форварда Луки Джорджевича, который и поразил дважды ворота подопечных Владимира Федотова.

«Бердыев просто «насытил» оборону соперника, он любит это делать», - добавил Масалитин.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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