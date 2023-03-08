Масалитин рассказал, почему Языджи не нужен ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном возвращении полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в стан «армейцев».

«Смысл снова возвращаться к этой кандидатуре? В ЦСКА уже и так перебор средних футболистов. Языджи на сегодняшний момент вообще не нужен», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

По мнению эксперта, если ЦСКА сразу не заключил трудовое соглашение с Языджи, то, видимо, он не устроит клуб.

В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста пять забитых мячей и один голевой пас в 21 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость Языджи оценивается в 15 миллионов евро.