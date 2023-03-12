Легендарный полузащитник и капитан «Ливерпуля», а в настоящем начинающий тренер Стивен Джеррард может стать главным тренером турецкого топ-клуба – «Трабзонспора», являющегося действующим чемпионом Турции. Об этом сообщает Sporx.

Дело в том, что сейчас «Трабзонспор» ищет нового главного тренера – команда идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и недавно рассталась с Абдуллой Авджи, который руководил командой на протяжении последних трёх лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге.

Помимо Джеррарда, турецкая команда рассматривает вариант с приглашением ещё одного иностранного специалиста – Славена Билича, которого недавно уволили из «Уотфорда». Также на место рулевого «Трабзонспора» претендует знаменитый в прошлом турецкий футболист, а ныне тренер Серген Ялчин.