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Джеррард может возглавить турецкий топ-клуб слухи

12 Марта 2023 • 07:46 Комментировать
Трабзонспор
...
Адана Демирспор
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Через 6 ч. 52 мин.

Легендарный полузащитник и капитан «Ливерпуля», а в настоящем начинающий тренер Стивен Джеррард может стать главным тренером турецкого топ-клуба – «Трабзонспора», являющегося действующим чемпионом Турции. Об этом сообщает Sporx.

Дело в том, что сейчас «Трабзонспор» ищет нового главного тренера – команда идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и недавно рассталась с Абдуллой Авджи, который руководил командой на протяжении последних трёх лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге.

Помимо Джеррарда, турецкая команда рассматривает вариант с приглашением ещё одного иностранного специалиста – Славена Билича, которого недавно уволили из «Уотфорда». Также на место рулевого «Трабзонспора» претендует знаменитый в прошлом турецкий футболист, а ныне тренер Серген Ялчин.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Стивен Джеррард
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ТРАБЗОНСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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