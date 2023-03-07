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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Языджи не нужен ЦСКА» — Соломатин

07 Марта 2023 • 21:03 Комментировать
Трабзонспор
...
Адана Демирспор
12.03 16:00

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможное возвращение полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в стан «армейцев».

«Мое мнение — Языджи не нужен ЦСКА. Нужно привлекать и воспитывать своих, а не покупать легионеров и платить им огромные зарплаты. Те, что есть в команде сейчас, пусть играют и доказывают», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

Эксперт считает, что в ближайшее время российские клубы не будут играть в еврокубках, поэтому нужно дать шанс молодым игрокам.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трабзонспор Андрей Соломатин Юсуф Языджи
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ТРАБЗОНСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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