Каряка: «Уровень игры «Крыльев» после ухода Пиняева и Глушенкова не упал»

Бывший футболист Андрей Каряка считает, что самарские «Крылья Советов» не стали выглядеть хуже из-за того, что потеряли прошедшей зимой двух молодых игроков – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Оба футболиста перебрались в столичный «Локомотив» под крыло Михаила Галактионова.

«У них раз полгода всегда кто-то уходит: то Зиньковский в «Спартак», то Сергеев в «Зенит», то Сарвели в «Сочи». Но в Самаре отлично заменяют футболистов, игра против «Динамо» это показала», - рассказал Каряка «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в 2023 году «Крылья» сыграли три официальных матча и все – против московского «Динамо». В первом дома победили – 2:1, во втором на выезде сыграли вничью – 1:1, а в третьем – проиграли в дополнительное время – 0:1. Третий матч прошёл в уже рамках РПЛ, первые два – в рамках Кубка России.