Бейл: «Сейчас я не думаю о получении российского гражданства»

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о возможности получения российского гражданства.

Напомним, что футболист ведёт собственный телеграм-канал на русском языке. Как отмечает Бейл, этот факт не связан с желанием получить российское гражданство.

«Хочу ли я получить российский паспорт? Пока слишком рано об этом говорить. Насколько я знаю, для этого мне нужно отыграть в России пять лет. Сейчас я не думаю о получении российского гражданства», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Нидерландец перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из клуба «Эммен». В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо.