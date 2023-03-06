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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бейл: «Сейчас я не думаю о получении российского гражданства»

06 Марта 2023 • 11:20 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
12.03 16:30

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о возможности получения российского гражданства.

Напомним, что футболист ведёт собственный телеграм-канал на русском языке. Как отмечает Бейл, этот факт не связан с желанием получить российское гражданство.

«Хочу ли я получить российский паспорт? Пока слишком рано об этом говорить. Насколько я знаю, для этого мне нужно отыграть в России пять лет. Сейчас я не думаю о получении российского гражданства», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Нидерландец перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из клуба «Эммен». В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Отметим, что ранее российское гражданство получили бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо.
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
06 Марта 2023 в 11:34
Кто в здравом уме захочет паспорт РФ???
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