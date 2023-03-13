Гришин: «Уверенная победа ЦСКА»

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли в Москве ЦСКА, пропустив целых четыре мяча. Игру армейского клуба прокомментировал Александр Гришин, в прошлом выступавший в его составе. Он считает, что хорошо действовало не только нападение команды, но также и оборона.

- Победа на самом деле уверенная. Забили три быстрых гола, и по большому счету темп игры спал. Оборона тоже сыграла хорошо. Мне понравилось, как действовал Роша и другие ребята, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российской Премьер-лиги ЦСКА предстоит поединок с действующим чемпионом страны, питерским «Зенитом».