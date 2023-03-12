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Масалитин: «Федотов - молодец, он поменял схему и посадил Карраскаля» эксклюзив

12 Марта 2023 • 18:51 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» над «Крыльями Советов».

«ЦСКА преобразился. Дома и стены помогают. Поддержка была необходима, поэтому хотелось бы видеть больше болельщиков. Но сейчас там решают вопрос с FAN ID, пока болельщиков не видно. Сегодня ЦСКА здорово прессинговал, это и привело ко второму голу. Во время голов Заболотного и Чалова, конечно, помогли рикошеты. Настрой в первом тайме понравился, команда была заряжена.

На второй тайм опять вышли уже не так. При счёте 3:0 отдали инициативу. Игра даётся, зачем ломать ее? Есть замены всё-таки. Можно было поддерживать этот темп и рисунок игры. А тут началось давление на ворота Акинфеева. Были опасные моменты. В середине мяч не держался. Замены чуть-чуть освежили игру. Вышел Карраскаль и отыграл лучше, чем три предыдущие игры. С выходом молодежи началась суета, потому что им пока не хватает опыта. Но игра освежилась. Забили и четвертый гол. Защитники провели хороший матч у ЦСКА.

Впереди свою роль сыграл настрой Заболотного. В середине что-то получается периодами. Впереди хотелось бы больше взаимодействия Заболотного с Чаловым. Как есть, например, у Соболева с Промесом. Как было у Дзюбы и Азмуна. Такого пока в ЦСКА нет. Федотов - молодец. Он поменял схему и посадил Карраскаля, который провалил игру. Риск был оправдан. Пускай двигается в нужном направлении. Нужно найти лучшую схему», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов
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