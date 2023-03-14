Валерий Газзаев раскритиковал систему Fan ID на матчах РПЛ

Знаменитый российский специалист Валерий Газзаев высказался о функционировании системы Fan ID на матчах Российской премьер-лиги.

«Что касается Fan ID на матчах РПЛ, то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов. Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона и без Fan ID», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию Sport24. Тем не менее Валерий Георгиевич считает, что паспорт болельщика полезен при проведении крупных международных турниров, назвав в качестве примера чемпионат мира в 2018 году.

Напомним, что с начала 2023 года система Fan ID начала действовать на стадионах всех команд Премьер-лиги, что привело к падению посещаемости игр чемпионата.