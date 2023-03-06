Защитник «Крыльев Советов» Костанца: «Очень сложно играть в таком холоде»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался об игре в холодную погоду.

24-летний бразилец отметил, что в мороз очень трудно дышать, так как он не привык к такими низким температурам.

«Очень сложно играть в таком холоде, особенно дышать. Тем более, я бразилец. В Рио-де-Жанейро очень высокая температура, но я привыкаю», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Костанца перешёл в «Крылья Советов» в начале 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне защитник провёл восемь матчей и забил один гол.

После 18 туров РПЛ самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.