Масалитин поделился своими ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился своими ожиданиями от игры ЦСКА в поединке 19-го тура Российской премьер-лиги, где «армейцы» в очном противостоянии сойдутся с самарскими «Крыльями Советов».

«ЦСКА на выезде и дома – это две разные команды. Дома они играют агрессивно, причём делают это сразу после стартового свистка. Если их план сработает, то мы увидим хорошую и содержательную игру. После поражений от «Краснодара» и «Сочи» команда должна собраться и показать хорошую игру дома», — считает Масалитин, речь которого передаёт «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, занеся в свой актив 29 очков. «Крылья Советов» набрали 20 очков и расположились на 11-й позиции.

Встреча москвичей и самарского клуба состоится 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией поединка можно следить на сайте LiveResult.ru.