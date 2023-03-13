Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о победе столичного ЦСКА над «Крыльями Советов».

«Не удивлён победе ЦСКА, но удивлён, что с таким счётом. «Крыльям» не хватает игровой мощи и злости. Как только чуть-чуть их начинают поддавливать — сразу теряются. Вроде бы играют неплохо, но не хватает мощи», — заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» в интервью «Чемпионату». По его мнению, подопечные Владимира Федотова должны были выиграть домашнюю встречу после неудачи с «Сочи» в прошлом туре.

Напомним, что победа ЦСКА со счётом 4:0 позволила «армейцам» набрать 32 очка и остаться на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.