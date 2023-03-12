Пономарёв сравнил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» с комичным футболом медведей в цирке

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Крыльев Советов» (4:0).

«Обе команды не понравились. ЦСКА - молодцы, но «Крылья» в этом матче - это даже не дворовая команда. Так играть в футбол нельзя. Я даже не могу назвать их слабым соперником. Я как-то в цирке смотрел комичный футбол или комичный хоккей, где медведи играли. Вот это примерно то же самое. Был какой-то антифутбол, игроки «Крыльев» даже не понимали, что надо делать.

Это не показатель хорошей игры ЦСКА, это были простейшие ошибки игроков «Крыльев». Но молодцы «армейцы», что пришли в себя после поражения в Сочи. Игра была неплохой на фоне безобразной игры самарцев. Следующий матч гораздо более серьезный. «Зенит» играет в настоящий добротный футбол. Мужской футбол. Если ЦСКА выдержит напор со стороны «Зенита», то можно бороться за медали», - сказал Пономарёв.

ЦСКА с «Зенитом» сыграют через неделю, в воскресенье. Начало матча в 19:30.