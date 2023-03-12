Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв сравнил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» с комичным футболом медведей в цирке

12 Марта 2023 • 23:49 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Крыльев Советов» (4:0).

«Обе команды не понравились. ЦСКА - молодцы, но «Крылья» в этом матче - это даже не дворовая команда. Так играть в футбол нельзя. Я даже не могу назвать их слабым соперником. Я как-то в цирке смотрел комичный футбол или комичный хоккей, где медведи играли. Вот это примерно то же самое. Был какой-то антифутбол, игроки «Крыльев» даже не понимали, что надо делать.

Это не показатель хорошей игры ЦСКА, это были простейшие ошибки игроков «Крыльев». Но молодцы «армейцы», что пришли в себя после поражения в Сочи. Игра была неплохой на фоне безобразной игры самарцев. Следующий матч гораздо более серьезный. «Зенит» играет в настоящий добротный футбол. Мужской футбол. Если ЦСКА выдержит напор со стороны «Зенита», то можно бороться за медали», - сказал Пономарёв.

ЦСКА с «Зенитом» сыграют через неделю, в воскресенье. Начало матча в 19:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
4
0
1.65 4.10 5.40
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
2
1
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
00:08 · Россия. Премьер-лига
​Лангович: «Облегчили душу»
00:03 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Плохо, что проиграли»
12 Марта
23:49 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв сравнил матч ЦСКА против «Крыльев Советов» с комичным футболом медведей в цирке
23:28 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Не все игроки «Зенита» мотивированы»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «За такие ошибки, как у Мелёхина, жёстко бьют бутсами»
22:52 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» вплотную приблизился к рекорду «Крыльев Советов»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Претензий ни к кому нет с точки зрения бойцовских качеств и самоотдачи»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Горлов: «Не думаю, что счет справедлив, мы расстроились, потому что ехали за победой» 1
21:50 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Это больше психологически какая-то победа»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - наиболее пропускающий со стандартных положений клуб РПЛ
21:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выиграл дома в РПЛ впервые за полгода
21:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН», сравняв счёт в игре с «Ростовом»
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» открыл счёт в игре с «Пари НН» после ошибки голкипера
20:27 · Россия. Премьер-лига
Коваленко переживает, что неудачная игра с ЦСКА закрыла ему дорогу в сборную России
Все новости
Рекомендуем