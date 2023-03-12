Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: Крупная победа ЦСКА - это неожиданность эксклюзив

12 Марта 2023 • 21:19 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча ЦСКА – «Крылья Советов», в котором «армейцы» одержали победу 4:0.

- Для вас крупная победа ЦСКА над «Крыльями Советов» стала неожиданностью?

- В какой-то степени, да. Судя по первому тайму, «Крылья Советов» были не готовы играть в таких условиях. Они сами на себя не были похожи. Ну и, конечно, «армейцы» использовали все, что было возможно, поэтому забили столько мячей.

- Показалось, что игра давалась ЦСКА слишком легко. Действительно ли все было так просто?

- Мы видели, что во втором тайме игра гостей поменялась. Они выглядели на поле уже по-другому и сыграли на своем привычном уровне. Правда, у них не получилось забить. Так бывает. Поэтому не могу сказать, что все у ЦСКА было легко.

- Получается, не погодные условия повлияли на игру гостей, если после перерыва они преобразились?

- Я не могу сказать, почему первый тайм не получился у самарской команды. Она не выполнила план на игру. Может, что-то еще сказалось. Но мы видели, что при таких же погодных условиях после перерыва, команда заиграла. Ну и «армейцы» после поражения в предыдущем матче чемпионата были хорошо настроены. Плюс состав у них сейчас более-менее стабилизировался.

- Вам не показалось, что после перерыва «армейцы» стали по-другому относиться к своей игре, потому что счет полностью устраивал?

- В какой-то степени, это так. Но и соперник заставил их играть в такой футбол. Не могу сказать, что ЦСКА бросил играть, просто самарцы прибавили. Но, стоит отметить, что замены у «армейцев» внесли свежесть в их игру, а у гостей замены не сыграли свою роль.

- В этом матче забил Заболотный - впервые в РПЛ практически за полтора года. Владимир Федотов после матча сказал, что Антон воспользовался шансом. Он теперь будет выходить в основе?

Реклама


- У нападающих так бывает. Раз и заклинивает, а после этого приходится долго искать своего шанса. Он забил, и это хорошо. Возможно, в следующей игре у Заболотного снова получится отличиться. Отмечу, что в этом матче они с Чаловым хорошо дополняли друг друга, знали, кто и что должен делать.

- То есть, вам понравилась игра ЦСКА в два номинальных нападающих?

- Они так и играют, просто Чалов обычно действует из глубины. Ему не очень удобно играть спиной к воротам, а из глубины у него хорошо получается атаковать.

- Впереди у ЦСКА игра с «Зенитом». Теперь ожидания от этого матча более оптимистичные?

- Такие матчи малопредсказуемы. Конечно, это будет серьезное противостояние. Но «армейцы» будут готовы к нему. Думаю, что у них есть шансы на очки.

- ЦСКА по очкам догнал «Динамо». Чья игра сейчас вам больше нравится?

- Ни те, ни другие особо не радуют. Но «армейцы» сегодня как-то себя проявили. У них были проблемы с оптимальным составом, а сейчас, похоже, они могут выйти из непростого положения. Дивеев уже готовится, Зайнутдинов скоро будет готов. Поэтому скоро «армейцы» будут во всеоружии. А динамовцы уже поймали свою игру, но вдруг в последнем матче у них в составе снова не хватило пары футболистов, и что-то надломилось. Мне кажется, «Динамо» все еще находится в поиске.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Валерий Непомнящий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Химки Химки
3
2
1.11 10.00 24.00
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
4
0
1.65 4.10 5.40
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
2
1
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - наиболее пропускающий со стандартных положений клуб РПЛ
21:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выиграл дома в РПЛ впервые за полгода
21:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов стал лучшим бомбардиром в истории «Пари НН», сравняв счёт в игре с «Ростовом»
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» открыл счёт в игре с «Пари НН» после ошибки голкипера
20:27 · Россия. Премьер-лига
Коваленко переживает, что неудачная игра с ЦСКА закрыла ему дорогу в сборную России
19:54 · Россия. Премьер-лига
​Федотов объяснил непопадание Карраскаля в основу ЦСКА
19:39 · Россия. Премьер-лига
​У Виллиана Роши спросили, хотел ли бы он получить российский паспорт
19:35 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин прокомментировал крупную победу ЦСКА
19:33 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА громил «Крылья Советов» - видео
19:30 · Россия. Премьер-лига
Горлов: «Глушаков обязательно сегодня появится на поле»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Очень надеюсь, что сегодня будет что-то больше похожее на футбол»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Малком или Промес: Орлов рассказал, у кого больше шансов стать лучшим бомбардиром РПЛ 2
19:10 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «То, что Заболотный и Чалов забили, это прямая обязанность»
Все новости
Рекомендуем