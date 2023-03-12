Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча ЦСКА – «Крылья Советов», в котором «армейцы» одержали победу 4:0.

- Для вас крупная победа ЦСКА над «Крыльями Советов» стала неожиданностью?

- В какой-то степени, да. Судя по первому тайму, «Крылья Советов» были не готовы играть в таких условиях. Они сами на себя не были похожи. Ну и, конечно, «армейцы» использовали все, что было возможно, поэтому забили столько мячей.

- Показалось, что игра давалась ЦСКА слишком легко. Действительно ли все было так просто?

- Мы видели, что во втором тайме игра гостей поменялась. Они выглядели на поле уже по-другому и сыграли на своем привычном уровне. Правда, у них не получилось забить. Так бывает. Поэтому не могу сказать, что все у ЦСКА было легко.

- Получается, не погодные условия повлияли на игру гостей, если после перерыва они преобразились?

- Я не могу сказать, почему первый тайм не получился у самарской команды. Она не выполнила план на игру. Может, что-то еще сказалось. Но мы видели, что при таких же погодных условиях после перерыва, команда заиграла. Ну и «армейцы» после поражения в предыдущем матче чемпионата были хорошо настроены. Плюс состав у них сейчас более-менее стабилизировался.

- Вам не показалось, что после перерыва «армейцы» стали по-другому относиться к своей игре, потому что счет полностью устраивал?

- В какой-то степени, это так. Но и соперник заставил их играть в такой футбол. Не могу сказать, что ЦСКА бросил играть, просто самарцы прибавили. Но, стоит отметить, что замены у «армейцев» внесли свежесть в их игру, а у гостей замены не сыграли свою роль.

- В этом матче забил Заболотный - впервые в РПЛ практически за полтора года. Владимир Федотов после матча сказал, что Антон воспользовался шансом. Он теперь будет выходить в основе?

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- У нападающих так бывает. Раз и заклинивает, а после этого приходится долго искать своего шанса. Он забил, и это хорошо. Возможно, в следующей игре у Заболотного снова получится отличиться. Отмечу, что в этом матче они с Чаловым хорошо дополняли друг друга, знали, кто и что должен делать.

- То есть, вам понравилась игра ЦСКА в два номинальных нападающих?

- Они так и играют, просто Чалов обычно действует из глубины. Ему не очень удобно играть спиной к воротам, а из глубины у него хорошо получается атаковать.

- Впереди у ЦСКА игра с «Зенитом». Теперь ожидания от этого матча более оптимистичные?

- Такие матчи малопредсказуемы. Конечно, это будет серьезное противостояние. Но «армейцы» будут готовы к нему. Думаю, что у них есть шансы на очки.

- ЦСКА по очкам догнал «Динамо». Чья игра сейчас вам больше нравится?

- Ни те, ни другие особо не радуют. Но «армейцы» сегодня как-то себя проявили. У них были проблемы с оптимальным составом, а сейчас, похоже, они могут выйти из непростого положения. Дивеев уже готовится, Зайнутдинов скоро будет готов. Поэтому скоро «армейцы» будут во всеоружии. А динамовцы уже поймали свою игру, но вдруг в последнем матче у них в составе снова не хватило пары футболистов, и что-то надломилось. Мне кажется, «Динамо» все еще находится в поиске.

Елена Григорьевская