Евгеньев извинился за поражение от ЦСКА

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли в Москве ЦСКА, пропустив целых четыре мяча. Защитник самарской команды Роман Евгеньев после игры принес извинения болельщикам, пояснив, что игроки «Крыльев» допустили слишком много ошибок.

- Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили. Понимаем эмоции болельщиков, - цитирует слова Евгеньева официальный сайт клуба.

В следующем туре чемпионата «Крылья Советов» ждёт поединок с грозненским «Ахматом».