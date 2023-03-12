«Крылья Советов» - наиболее пропускающий со стандартных положений клуб РПЛ

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата самарские «Крылья Советов» крупно проиграли московскому ЦСКА - 0:4. Как оказалось, самарский клуб потерпел свое самое крупное поражение при нынешнем тренере Игоре Осинькине. А это, напомним, все-таки почти три года - Осинькин стал тренером «Крыльев Советов» летом 2020 года.

Также стоит отметить неудачные действия самарцев при стандартных положениях против себя - они пропустили уже девять голов вследствие таких ситуаций, семь после угловых, еще два после штрафных. Это является худшим результатом в российской Премьер-лиге.