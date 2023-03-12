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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» - наиболее пропускающий со стандартных положений клуб РПЛ

12 Марта 2023 • 21:26 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата самарские «Крылья Советов» крупно проиграли московскому ЦСКА - 0:4. Как оказалось, самарский клуб потерпел свое самое крупное поражение при нынешнем тренере Игоре Осинькине. А это, напомним, все-таки почти три года - Осинькин стал тренером «Крыльев Советов» летом 2020 года.

Также стоит отметить неудачные действия самарцев при стандартных положениях против себя - они пропустили уже девять голов вследствие таких ситуаций, семь после угловых, еще два после штрафных. Это является худшим результатом в российской Премьер-лиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
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