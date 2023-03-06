Масалитин: «У ЦСКА проблемы в атаке, зачем было отдавать Яковлева в аренду?»

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал свой бывший клуб за трансферную политику и отсутствие новичков на острие атаки.

«У ЦСКА большие проблемы с нападающими, зачем тогда Яковлева в аренду отправили? Заболотный забил в Кубке России, но вышел вчера на поле — ни о чём. Какая может быть конкуренция и результат, если никто ничего не может сделать на поле?», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Напомним, что сейчас у ЦСКА два основных форварда – это россияне Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Зимой москвичи безуспешно пытались усилиться на трансферном рынке новым нападающим, однако так и не подписали соглашение с новичком. Вчера «армейцы» в первом матче в РПЛ в 2023 году проиграли «Сочи» на выезде – 0:2.