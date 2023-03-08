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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев — о просмотре в «Крыльях Советов»: «Не знаю, откуда появилась эта информация»

08 Марта 2023 • 11:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
12.03 16:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, перешедший в самарский клуб минувшей зимой, прокомментировал информацию о том, что перед подписанием контракта ему пришлось пройти просмотр.

«Это неправильную информацию дали. Не знаю, откуда она появилась. Я изначально приехал, подписал контракт. Просто было нужно, чтобы совет директоров одобрил мой переход — из-за этого пришлось ждать», — приводит слова Зуева Sport24.

Также 26-летний футболист признался, что его адаптация в новой команде проходила непросто, так как предсезонную подготовку он пропустил и тренировался индивидуально.

За «Крылья Советов» Зуев успел провести три игры и забить один гол. Ранее он выступал за «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак».

После 18 туров РПЛ самарская команда набрала 20 очков и расположилась на 11-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 12 марта против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Зуев
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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