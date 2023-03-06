Гришин: «Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что «армейцам» не хватает защитника Игоря Дивеева, который продолжается восстанавливаться после травмы.

«Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Все-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении», — цитирует Гришина RT.

Эксперт добавил, что нельзя забывать и про отсутствие Бактиёра Зайнутдинова, который тоже является игроком основы, но не бывает незаменимых футболистов.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Зайнутдинов сыграл в 19 встречах за ЦСКА в этом сезоне и не отметился результативными действиями.