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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной»

06 Марта 2023 • 17:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
12.03 16:30

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что «армейцам» не хватает защитника Игоря Дивеева, который продолжается восстанавливаться после травмы.

«Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Все-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении», — цитирует Гришина RT.

Эксперт добавил, что нельзя забывать и про отсутствие Бактиёра Зайнутдинова, который тоже является игроком основы, но не бывает незаменимых футболистов.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист. Зайнутдинов сыграл в 19 встречах за ЦСКА в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Игорь Дивеев Бактиёр Зайнутдинов
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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