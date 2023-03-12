ЦСКА уже громят «Крылья Советов» после голевого удара Чалова

В матче 19-го тура Премьер-лиги ЦСКА - «Крылья Советов» завершился первый тайм. На экваторе 45-минутки Антон Заболотный и Иван Обляков забили по голу, а ближе к перерыву отличился еще один форвард «армейцев», Фёдор Чалов. После прострела от лицевой от Антона Заболотного игроки самарцев не смогли толком отбить мяч, и Чалов отправил его в сетку.

Счет стал 3:0. На эту минуту ЦСКА делит четвертое место с «Динамо», самарцы расположились на 11-й строчке в таблице.

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