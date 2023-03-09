Божович: «Надеюсь, ЦСКА даст бой конкурентам»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о работе наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Федотов хороший и опытный тренер. Нужно немножко подождать. Пока рано делать выводы по этому весеннему отрывку, слишком мало времени прошло. Надеюсь, что команда даст бой остальным конкурентам», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что российскому чемпионату необходим сильный ЦСКА, ведь тогда интрига в лиге возрастет.

После 18 туров «армейцы» идут на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.